На Житомирщині знешкодили 12 боєприпасів часів Другої світової війни

фото: ДСНС Житомирщини

У Житомирі та селі Межирічка під час земляних робіт виявили 12 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Сапери ДСНС оперативно знешкодили усі боєприпаси

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews..

Рятувальники наголошують, що всі знайдені боєприпаси є смертельно небезпечними.

У разі виявлення підозрілих предметів категорично заборонено торкатися їх. У таких випадках необхідно негайно телефонувати за номерами "101" або "102" та повідомляти про знахідку фахівцям.

Нагадаємо, у лісовому масиві поблизу міста Сарни, що на Рівненщині, виявили артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни.