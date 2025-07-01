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01 липня 2025, 09:37

На Житомирщині знешкодили 12 боєприпасів часів Другої світової війни

01 липня 2025, 09:37
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фото: ДСНС Житомирщини
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У Житомирі та селі Межирічка під час земляних робіт виявили 12 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Сапери ДСНС оперативно знешкодили усі боєприпаси

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews..

Рятувальники наголошують, що всі знайдені боєприпаси є смертельно небезпечними.

У разі виявлення підозрілих предметів категорично заборонено торкатися їх. У таких випадках необхідно негайно телефонувати за номерами "101" або "102" та повідомляти про знахідку фахівцям.

Нагадаємо, у лісовому масиві поблизу міста Сарни, що на Рівненщині, виявили артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни.

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Житомирська область Боєприпаси вибух вибухонебезпечні предмети сапери ДСНС Друга світова
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