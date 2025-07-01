На Житомирщині знешкодили 12 боєприпасів часів Другої світової війни
У Житомирі та селі Межирічка під час земляних робіт виявили 12 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Сапери ДСНС оперативно знешкодили усі боєприпаси
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews..
Рятувальники наголошують, що всі знайдені боєприпаси є смертельно небезпечними.
У разі виявлення підозрілих предметів категорично заборонено торкатися їх. У таких випадках необхідно негайно телефонувати за номерами "101" або "102" та повідомляти про знахідку фахівцям.
Нагадаємо, у лісовому масиві поблизу міста Сарни, що на Рівненщині, виявили артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни.
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