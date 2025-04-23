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23 апреля 2025, 13:13

В Житомирской области мужчина обокрал пограничников

23 апреля 2025, 13:13
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фото: ГПСУ
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В Житомирской области разоблачен злоумышленник, совершивший кражу государственного имущества в условиях военного положения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники 9 отряда имени Сечевых Стрельцов зафиксировали похищение специального технического средства наблюдения и фото-, видеофиксации, установленного недалеко от государственной границы. Мгновенно среагировав с целью документирования преступления и поиска причастных лиц, военнослужащие прибыли на место происшествия.

Правоохранители совместно с пограничниками установили местонахождение подозреваемого в краже. По месту жительства причастного лица обнаружен похищенный технический прибор. Человек свои противоправные действия объяснил желанием продать похищенное имущество и получить за это денежное вознаграждение.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в Житомирской области расследуют покушение на убийство 19-летнего парня.

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