На Житомирщині люди кинули у сміттєвий бак керівника лікарні
Під будівлею Житомирської багатопрофільної районної лікарні відбулася акція протесту проти закриття неврологічного відділення, під час якої керівника медзакладу кинули у сміттєвий бак
Відповідне відео опублікував у Фейсбуці ветеран Олександр Швецов, передає RegioNews.
"Поки одні тримають фронт, інші – ріжуть по живому. У Житомирській районній лікарні в Станишівці керівник вирішив закрити неврологічне відділення і звільнити фахівців. Просто так, під час війни. Бо ж, мабуть, поранені… хронічні хворі — це все вигадки?... Але люди не мовчали. Вони прийшли не просити, а вимагати", - йдеться в описі до відео.
Згодом стало відомо, що керівник медзакладу скасував наказ про ліквідацію неврологічного відділення.
Нагадаємо, на Житомирщині сварка між подружжям закінчилася смертю чоловіка.