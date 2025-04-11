На Житомирщині люди кинули у сміттєвий бак керівника лікарні

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Відповідне відео опублікував у Фейсбуці ветеран Олександр Швецов, передає RegioNews.

"Поки одні тримають фронт, інші – ріжуть по живому. У Житомирській районній лікарні в Станишівці керівник вирішив закрити неврологічне відділення і звільнити фахівців. Просто так, під час війни. Бо ж, мабуть, поранені… хронічні хворі — це все вигадки?... Але люди не мовчали. Вони прийшли не просити, а вимагати", - йдеться в описі до відео.

Згодом стало відомо, що керівник медзакладу скасував наказ про ліквідацію неврологічного відділення.

Нагадаємо, на Житомирщині сварка між подружжям закінчилася смертю чоловіка.