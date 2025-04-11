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11 квітня 2025, 21:59

На Житомирщині люди кинули у сміттєвий бак керівника лікарні

11 квітня 2025, 21:59
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фото: ілюстративне
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Під будівлею Житомирської багатопрофільної районної лікарні відбулася акція протесту проти закриття неврологічного відділення, під час якої керівника медзакладу кинули у сміттєвий бак

Відповідне відео опублікував у Фейсбуці ветеран Олександр Швецов, передає RegioNews.

"Поки одні тримають фронт, інші – ріжуть по живому. У Житомирській районній лікарні в Станишівці керівник вирішив закрити неврологічне відділення і звільнити фахівців. Просто так, під час війни. Бо ж, мабуть, поранені… хронічні хворі — це все вигадки?... Але люди не мовчали. Вони прийшли не просити, а вимагати", - йдеться в описі до відео.

Згодом стало відомо, що керівник медзакладу скасував наказ про ліквідацію неврологічного відділення.

Нагадаємо, на Житомирщині сварка між подружжям закінчилася смертю чоловіка.

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