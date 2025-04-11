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11 апреля 2025, 21:59

В Житомирской области люди бросили в мусорный бак руководителя больницы

11 апреля 2025, 21:59
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фото: иллюстративное
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Под зданием Житомирской многопрофильной районной больницы прошла акция протеста против закрытия неврологического отделения, во время которой руководителя медучреждения бросили в мусорный бак

Соответствующее видео опубликовал в Facebook ветеран Александр Швецов, передает RegioNews.

"Пока одни держат фронт, другие режут по живому. В Житомирской районной больнице в Станишевке руководитель решил закрыть неврологическое отделение и уволить специалистов. Просто так во время войны. Потому что раненые... хронические больные — это все выдумки?... Но люди не молчали. Они пришли не просить, а требовать", - говорится в описании видео.

Впоследствии стало известно, что руководитель медучреждения отменил приказ о ликвидации неврологического отделения.

Напомним, в Житомирской области ссора между супругами закончилась смертью мужа.

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