В Житомирской области люди бросили в мусорный бак руководителя больницы
Под зданием Житомирской многопрофильной районной больницы прошла акция протеста против закрытия неврологического отделения, во время которой руководителя медучреждения бросили в мусорный бак
Соответствующее видео опубликовал в Facebook ветеран Александр Швецов, передает RegioNews.
"Пока одни держат фронт, другие режут по живому. В Житомирской районной больнице в Станишевке руководитель решил закрыть неврологическое отделение и уволить специалистов. Просто так во время войны. Потому что раненые... хронические больные — это все выдумки?... Но люди не молчали. Они пришли не просить, а требовать", - говорится в описании видео.
Впоследствии стало известно, что руководитель медучреждения отменил приказ о ликвидации неврологического отделения.
Напомним, в Житомирской области ссора между супругами закончилась смертью мужа.