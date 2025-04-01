Нелегальна АЗС на Сумщині: мешканці Бурині продавали пальне без ліцензії

фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили та припинили діяльність незаконної автомобільної заправної станції (АЗС) у місті Буринь Конотопського району. Організаторів нелегального "бізнесу" судитимуть

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Сумській області.

За даними слідства, двоє мешканців Бурині незаконно продавали пальне, не маючи відповідних дозволів та не сплачуючи податки. Протягом поточного року зловмисники реалізовували місцевим жителям скраплений газ "пропан-бутан", дизельне паливо та бензин.

Під час перевірки АЗС 27 березня правоохоронці вилучили автомобіль із цистерною, дві ємності з розподільними механізмами (колонками), а також 21,2 м³ нелегального пального.

Наразі триває розслідування. Його ведуть слідчі Нацполіції спільно з прикордонниками, кіберполіцією та податковою службою регіону.

Нагадаємо, раніше в екскерівника податкової служби Сумщини виявили незаконні активи на мільйони гривень.