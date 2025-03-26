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26 березня 2025, 09:40

На Житомирщині лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину

26 березня 2025, 09:40
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ілюстративне фото: ДСНС України
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Сьогодні, 26 березня, у Житомирському районі гримітимуть вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих жителів закликали зберігати спокій

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони розповіли, як наземний роботизований комплекс "SIRKO-S1" допомагає ЗСУ дистанційно мінувати та розміновувати території.

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війна вибух Бунечко Віталій Іванович Житомирська область вибухотехніки сапери
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