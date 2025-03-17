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17 березня 2025, 08:59

Стріляв у жінку із рушниці: суд призначив зловмиснику штраф у понад 1000 грн

17 березня 2025, 08:59
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ілюстративне фото: Національна поліція
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Волинський суд оштрафував чоловіка на понад 1000 гривень за те, що він у стані алкогольного сп'яніння стріляв у жінку з пневматичної рушниці

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на вирок Маневицького районного суду, передає RegioNews.

Зазаначається, що інцидент стався 21 лютого 2025 року в одному з житлових будинків. Під час сварки нетверезий чоловік двічі вистрілив із пневматичної рушниці в сторону потерпілої. Кулі влучили їй у стегно та сідницю, спричинивши синці.

Дії обвинуваченого кваліфікували за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України як умисне легке тілесне ушкодження.

Чоловік визнав свою провину, виявив щире каяття та активно співпрацював зі слідством. Це була його перша кримінальна справа.

З урахуванням усіх обставин, суд ухвалив рішення призначити покарання у вигляді штрафу на суму 1190 гривень, а пневматичну рушницю конфіскувати на користь держави.

Нагадаємо, днями суд виніс вирок киянину, який вбив пенсіонера на АЗС. Відомо, що він зробив це пострілом у голову з рушниці.

Раніше на Київщині засудили чоловіка, який пограбував 65-річну пенсіонерку, погрожуючи їй ножем. Тоді чоловік проник до її будинку і погрожуючи вкрав її майно. Зокрема, сумку з грошима. Суд приговорив його до 10 років ув'язнення.

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