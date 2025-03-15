15:55  14 березня
У Києві судитимуть чоловіка, який запросив додому двох неповнолітніх хлопців та зґвалтував
12:56  14 березня
Убивав українців: Фінляндія засудила до довічного ув'язнення росіянина
13:42  14 березня
У КМІС розповіли, чи готові українці поступитися деякими територіями
UA | RU
UA | RU
15 березня 2025, 10:45

Прийшов у гості і зарізав: у Сумах розслідують вбивство

15 березня 2025, 10:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці розслідують вбивство в Сумах. Відомо, що потерпілого вдарили ножем у шию

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

Інцидент стався увечері 14 березня. 63-річний чоловік прийшов у гості до свого 56-річного знайомого. Вони влаштували застілля з алкоголем. Згодом між ними стався конфлікт. Під час сварки гість завдав удару ножем у шию знайомого. Від поранення потерпілий загинув на місці.

"Зловмисника поліцейські затримали в процесуальному порядку. Слідчі поліції вже повідомили нападнику про підозру за ч.1 ст.115 КК України. Досудове розслідування триває", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині оголосили підозру чоловіку, який забив до смерті знайомого через ревнощі. Відомо, що він прийшов в гості до жінки і побачив там місцевого жителя. Він завдав потерпілому численних ударів. Від отриманих травм той помер на місці.

поліція убивство
Стало відомо, ким був убивця активіста Ганула в Одесі
14 березня 2025, 18:02
У Києві в під’їзді будинку застрелили чоловіка
14 березня 2025, 07:10
Душили, били молотом та сокирою: на Житомирщині двох чоловіків та жінку засудили за вбивство товариша
14 березня 2025, 02:17
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
РФ хоче "вдарити" по Сумщині - Зеленський
15 березня 2025, 13:45
Росіяни атакували Одещину дронами: є постраждалі
15 березня 2025, 13:15
Замовлення чи російський слід: у поліції розповіли, які є версії вбивства активіста Ганула в Одесі
15 березня 2025, 12:55
Не можна дозволяти Путіну "грати" з припиненням вогню в Україну - Стармер
15 березня 2025, 12:25
Майже 200 ударів безпілотниками і атаки з артилерії: в поліції показали наслідки атак по Запорізькій області
15 березня 2025, 11:55
Чоловік відмовився від повістки через хвору матір та дружину: як покарав його суд
15 березня 2025, 11:45
Росіяни атакували Донеччину 22 рази: в ОВА показали наслідки ворожих атак
15 березня 2025, 11:25
Тисячі людей на Одещині та Дніпропетровщині залишились без світла - ДТЕК
15 березня 2025, 10:25
Окупанти атакували Київщину: в поліції показали наслідки обстрілів
15 березня 2025, 09:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Андрій Длігач
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »