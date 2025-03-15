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Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

Інцидент стався увечері 14 березня. 63-річний чоловік прийшов у гості до свого 56-річного знайомого. Вони влаштували застілля з алкоголем. Згодом між ними стався конфлікт. Під час сварки гість завдав удару ножем у шию знайомого. Від поранення потерпілий загинув на місці.

"Зловмисника поліцейські затримали в процесуальному порядку. Слідчі поліції вже повідомили нападнику про підозру за ч.1 ст.115 КК України. Досудове розслідування триває", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині оголосили підозру чоловіку, який забив до смерті знайомого через ревнощі. Відомо, що він прийшов в гості до жінки і побачив там місцевого жителя. Він завдав потерпілому численних ударів. Від отриманих травм той помер на місці.