Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

У Хмельницькому поліцейські заблокували наркотрафік до виправної колонії. Це відбувалося під контролем групи "смотрящих". До угруповання входило 11 осіб. Серед них були засуджені та особи "з волі", які свого часу разом відбували покарання.

Як з'ясували правоохоронці, гроші на наркотики виділяли з так званого "общака". До колонії наркотики поставляли в посилках з одягом, товарами загального вжитку або навіть з ліками.

"Усім обрані запобіжні заходи - тримання під вартою. Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали чоловіка, який відправляв наркотики поштою під виглядом лампочок. Клієнтів він шукав у соціальних мережах. Вдома в нього знайшли амфетамін, пігулки МДМА (екстазі), канабіс, кристалоподібні речовини, пакети з вже розфасованими наркотичними речовинами для подальшого збуту.