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27 февраля 2025, 04:15

В Житомирской области мужчина задушил 18-летнюю девушку: свою вину он не признал

27 февраля 2025, 04:15
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В Житомирской области после распития алкоголя 24-летний мужчина задушил 18-летнюю приятельницу. Это произошло из-за подозрения в краже

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Житомирской области Бердичевский горрайонный суд вынес приговор обвиняемому по делу об убийстве 18-летней девушки. Убийцы назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Также он должен выплатить более 500 тысяч гривен морального ущерба.

Самая трагедия произошла осенью 2022 года. Тогда 24-летний мужчина встретился за селом с 18-летней девушкой, с которой он дружил. Они вместе распивали алкогольные напитки, когда он вдруг обвинил ее в воровстве денег из его сумки.

В ходе ссоры мужчина начал душить девушку – сначала руками, а потом ремешком от сумки. По выводам экспертов, девушка умерла из-за механической асфиксии. Муж после совершенного перетащил тело девушки в кусты и прикинул ветками, чтобы скрыть преступление.

На судебном заседании он не стал признавать вину. Хотя есть доказательства того, что он это сделал.

Напомним, ранее в Ровенской области вынесли приговор мужчине, который убил своего знакомого. Оказалось, что между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый убил своего товарища. За это ему присудили наказание – лишение свободы сроком 9 лет.

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