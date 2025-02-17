Масштабна ДТП на Полтавщині: на трасі зіткнулися понад 10 авто

фото: Нацполіція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області.

За даними слідства, близько 09:30 на автодорозі Київ-Харків зіткнулися одразу понад 10 машин. Попередньо, є постражджалі.

"На місці події працює поліція та інші екстрені служби, які надають допомогу громадянам", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, ввечері 14 лютого на Чернігівщині автівка влетіла у відбійник. Загинула 14-річна дівчина.