Масштабна ДТП на Полтавщині: на трасі зіткнулися понад 10 авто
Серйозна аварія сталася сьогодні вранці, 17 лютого, поблизу міста Решетилівка Полтавського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області.
За даними слідства, близько 09:30 на автодорозі Київ-Харків зіткнулися одразу понад 10 машин. Попередньо, є постражджалі.
"На місці події працює поліція та інші екстрені служби, які надають допомогу громадянам", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, ввечері 14 лютого на Чернігівщині автівка влетіла у відбійник. Загинула 14-річна дівчина.
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