На трасі біля Житомира кросовер в'їхав у вантажівку: є постраждалий
ДТП сталася 4 лютого близько 13:45 на 126 км тарси Київ-Чоп, у селі Глибочиці неподалік Житомира
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Так, 45-річна водійка авто Renault при повороті зіткнулася з попутною вантажівкою Volvo.
У результаті ДТП 26-річний пасажир кросовера отримав травми, його госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, ввеечрі 3 лютого на Полтавщині Toyota влетіла в автоцистерну. Загинув водій позашляховика, постраждала псажирка.
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