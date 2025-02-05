На трассе возле Житомира кроссовер въехал в грузовик: есть пострадавший
ДТП произошло 4 февраля около 13:45 на 126 км тарсы Киев-Чоп, в селе Глубочицы неподалеку от Житомира.
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Так, 45-летняя водительница авто Renault при повороте столкнулась с попутным грузовиком Volvo.
В результате ДТП 26-летний пассажир кроссовера получил травмы, его госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 3 февраля на Полтавщине Toyota влетела в автоцистерну. Погиб водитель внедорожника, пострадала псажирка.
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