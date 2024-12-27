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У селі Чубинці Білоцерківського району чоловік посварився зі своєю співмешканкою та вдарив її по голові, від чого жінка померла

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Про подію до поліції повідомили сусіди. Вночі між літньою жінкою та її нетверезим співмешканцем виник конфлікт. Зненацька чоловік взяв деревʼяну палицю та вдарив нею по голові жінки. На жаль, травма виявилась смертельною, жінка померла на місці.

Правоохоронці затримали кривдника та взяли під варту.

Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, у Харкові 22-річного хлопця засудили до довічного ув’язнення за вбивство чотирьох людей, серед них — його 10-річна сестра. Трьох жертв зловмисник зарізав, ще одну людину він збив на смерть на "зебрі", коли намагався втекти на викраденому авто.