У Конотопі фургон збив на пішохідному переході жінку

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ДТП із постраждалою пішохідкою трапилася 17 грудня на вулиці Клубній у Конотопі. Пенсіонерку ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, близько 11:30 фургон Ford Transit збив на нерегульованому пішохідному переході 64-річну місцеву жительку. Автівкою керував 78-річний мешканець Конотопа.

"Унаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження та була шпиталізована до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, 17 грудня на нерегульованому пішохідному переході в Чернігові "Жигулі" збили жінку. 57-річну потерпілу ушпиталили до лікарні.