На Харківщині під час пожежі загинули дві людини
Пожежа сталася 27 листопада близько 17:10 в селищі Вільшани Харківського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Сталося загоряння житлового будинку. Вогонь охопив оселю на площі 80 кв.метрів.
Вогнеборці знайшли тіла 18-річного юнака та 42-річної жінки. 20-річного хлопця вдалося врятувати.
Пожежу повністю загасили за 2,5 години. Причина її виникнення наразі встановлюється.
На місці працювали 9 рятувальників, залучались 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, на Харківщині оголосили підозру 29-річній жінці, чотири сини та батько якої загинули в пожежі.
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