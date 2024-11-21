На Черкащині легковик злетів з дороги та перекинувся: є загибла та травмовані
ДТП сталася вранці 20 листопада біля села Ротмистрівка у Черкаському районі
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Водій Kia Ceed не впорався з керуванням, через що легковик виїхав з дороги та перекинувся у кювет.
Внаслідок аварії загинула 77-річна жінка. До лікарні з травмами госпіталізували 54-річну та 47-річного пасажирів. 54-річний водій після надання меддопомоги від госпіталізації відмовився.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, вночі 20 листопада на Київщині Volkswagen врізався у вантажівку. Водій легковика від отриманих травм загинув на місці.
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