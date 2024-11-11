На Житомирщині іномарка влетіла у припарковану вантажівку: є загиблий

фото: поліція

ДТП сталася 9 листопада близько 22:30 в Коростенському районі Житомирської області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Audi А6 не впорався з керуванням та врізався у вантажівку DAF, припаркованою на узбіччі.

Внаслідок ДТП 45-річний водій легковика від отриманих травм помер на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вдень 10 листопада на Львівщині зіткнулися дві автівки. Постраждали чотири людини, серед них – діти.