На Житомирщине иномарка влетела в припаркованный грузовик: есть погибший

фото: полиция

ДТП произошло 9 ноября около 22:30 в Коростенском районе Житомирской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Audi А6 не справился с управлением и врезался в грузовик DAF, припаркованный на обочине.

В результате ДТП 45-летний водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 10 ноября на Львовщине столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека, в том числе дети.