У Житомирській області в страшній аварії загинув бойовий медик

Фото: сайт Національної поліції

На Житомирщині внаслідок ДТП загинув бойовий медик та його пасажирка

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Аварія сталась 17 жовтня близько 00:40 на 178 км автодороги Київ-Чоп у Житомирському районі.

"Попередньо, водій вантажівки Mercedes, 32-річний житель Київської області, рухаючись між селами Мартинівкою та Видумкою у напрямку міста Новограда-Волинського, здійснив зіткнення з автомобілем Audі під керуванням 60-річного жителя Рівненщини, який здійснював виїзд з узбіччя. У результаті ДТП водій Audі та його пасажирка загинули на місці події", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють особу загиблої.

У соцмережах повідомляють, що загиблим виявився бойовий медик з Рівненщини – Віталій Сень.

"Непоправна втрата для всього бойового братерства України і для нашої ветеранської спілки. В автокатастрофі під Житомиром загинув наш побратим, бойовий медик, який врятував не одне життя на фронті – Віталій Сень", - йдеться у дописі Тетяни Подорожник.

Нагадаємо, 16 жовтня на Волині у страшній ДТП загинула мати трьох дітей.