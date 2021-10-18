В Житомирской области в страшной аварии погиб боевой медик

Фото: сайт Национальной полиции

На Житомирщине в результате ДТП погиб боевой медик и его пассажирка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Авария произошла 17 октября около 00:40 на 178 км автодороги Киев-Чоп в Житомирском районе.

"Предварительно, водитель грузовика Mercedes, 32-летний житель Киевской области, двигаясь между селами Мартыновкой и выдумкой в направлении города Новограда-Волынского, совершил столкновение с автомобилем Audi под управлением 60-летнего жителя Ровенщины, который осуществлял выезд с обочины. В результате ДТП водитель Audi и его пассажирка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей.

В соцсетях сообщают, что погибшим оказался боевой медик из Ровенской области - Виталий Сень.

"Невосполнимая потеря для всего боевого братства Украины и для нашего ветеранского Союза. В автокатастрофе под Житомиром погиб наш побратим, боевой медик, который спас не одну жизнь на фронте – Виталий Сень", - говорится в заметке Татьяны Подорожник.

Напомним, 16 октября на Волыни в страшном ДТП погибла мать троих детей.