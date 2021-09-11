У Житомирі сталася ДТП за участі "швидкої": загинула людина, яку везли у лікарню
У місті Житомирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі машини швидкої допомоги та легкового автомобіля. Людина, яку мали доставити до лікарні, загинула на місці аварії
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресофіцера патрульної поліції області Ігоря Іванюка.
Зазначається, що аварія трапилася близько 10 години дня - машина "швидкої" зіткнулася з автівкою "Volkswagen Passat".
В результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги", - розповіли у поліції.
На місці події працювали слідчі, патрульна поліція забезпечила охорону місця ДТП.
Раніше повідомлялось, що у Житомирі на автостоянці торговельно-розважального комплексу сталась дорожньо-транспортна пригода, 19-річний водій автомобіля Opel переїхав трирічну дівчинку.