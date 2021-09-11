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11 вересня 2021, 15:43 2087

У Житомирі сталася ДТП за участі "швидкої": загинула людина, яку везли у лікарню

11 вересня 2021, 15:43 2087
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Фото: з відкритих джерел
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У місті Житомирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі машини швидкої допомоги та легкового автомобіля. Людина, яку мали доставити до лікарні, загинула на місці аварії

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресофіцера патрульної поліції області Ігоря Іванюка.

Зазначається, що аварія трапилася близько 10 години дня - машина "швидкої" зіткнулася з автівкою "Volkswagen Passat".

В результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги", - розповіли у поліції.

На місці події працювали слідчі, патрульна поліція забезпечила охорону місця ДТП.

Раніше повідомлялось, що у Житомирі на автостоянці торговельно-розважального комплексу сталась дорожньо-транспортна пригода, 19-річний водій автомобіля Opel переїхав трирічну дівчинку.

медики швидка допомога ДТП аварія поліція

 
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