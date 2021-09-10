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10 вересня 2021, 12:34 423

У Житомирі водій переїхав трирічну дитину біля ТРЦ

10 вересня 2021, 12:34 423
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Фото: Нацполіція
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На автостоянці торговельно-розважального комплексу в обласному центрі сталась дорожньо-транспортна пригода, 19-річний водій автомобіля Opel переїхав трирічну дівчинку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.

За попередньою інформацією, водій рухаючись назад при виїзді з парковки, здійснив наїзд на дитину, яка перебувала позаду автомобіля.

Унаслідок ДТП 3-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Дитину доставлено та госпіталізовано до місцевої дитячої лікарні", - розповіли правоохоронці.

Правоохоронці з’ясовують причини та обставини події у рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше на Донеччині чоловік на мотоциклі збив двох дітей на гральному майданчику.

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