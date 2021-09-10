У Житомирі водій переїхав трирічну дитину біля ТРЦ
На автостоянці торговельно-розважального комплексу в обласному центрі сталась дорожньо-транспортна пригода, 19-річний водій автомобіля Opel переїхав трирічну дівчинку
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.
За попередньою інформацією, водій рухаючись назад при виїзді з парковки, здійснив наїзд на дитину, яка перебувала позаду автомобіля.
Унаслідок ДТП 3-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Дитину доставлено та госпіталізовано до місцевої дитячої лікарні", - розповіли правоохоронці.
Правоохоронці з’ясовують причини та обставини події у рамках кримінального провадження.
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