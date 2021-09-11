В Житомире произошло ДТП с участием "скорой": погиб человек, которого везли в больницу

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В городе Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Человек, которого должны были доставить в больницу, погиб на месте аварии

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-офицера патрульной полиции области Игоря Иванюка.

Отмечается, что авария случилась около 10 часов дня - машина "скорой" столкнулась с машиной "Volkswagen Passat".

В результате ДТП погиб человек, которого перевозил спецавтомобиль медицинской помощи", - рассказали в полиции.

На месте происшествия работали следователи, патрульная полиция обеспечила охрану места ДТП.

Ранее сообщалось, что в Житомире на автостоянке торгово-развлекательного комплекса произошло дорожно-транспортное происшествие, 19-летний водитель автомобиля Opel переехал трехлетнюю девочку.