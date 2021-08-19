На Житомирщине сгорел шестилетний ребенок
В Житомирской области 18 августа во время пожара в сарае заживо сгорел 6-летний мальчик
Как пишет RegioNews об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Пожар произошел в сарае, где хранили сено. Родители ребенка вызвали спасателей и сообщили, что внутри здания мог быть их малолетний сын. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание. Во время тушения пожара они нашли тело 6-летнего мальчика.
Предварительная причина трагедии - ребенок играл с огнем и случайно подожгла здание.
Обстоятельства гибели ребенка устанавливает полиция.
Напомним, недавно на Киевщине в страшном ДТП погиб ребенок.
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