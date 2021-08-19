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19 августа 2021, 14:59 1138

На Житомирщине сгорел шестилетний ребенок

19 августа 2021, 14:59 1138
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Фото из открытых источников
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В Житомирской области 18 августа во время пожара в сарае заживо сгорел 6-летний мальчик

Как пишет RegioNews об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Пожар произошел в сарае, где хранили сено. Родители ребенка вызвали спасателей и сообщили, что внутри здания мог быть их малолетний сын. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание. Во время тушения пожара они нашли тело 6-летнего мальчика.

Предварительная причина трагедии - ребенок играл с огнем и случайно подожгла здание.

Обстоятельства гибели ребенка устанавливает полиция.

Напомним, недавно на Киевщине в страшном ДТП погиб ребенок.

Украина

 
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