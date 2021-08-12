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12 серпня 2021, 13:39 609

На Житомирщині потяг переїхав чоловіка, який не реагував на звукові сигнали машиніста

12 серпня 2021, 13:39 609
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Фото: Нацполіція
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У Бердичівському районі Житомирської області 54-річний чоловік загинув під колесами потяга сполучення "Львів-Херсон"

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Управління з питань ЦЗ населення та оборонної роботи Житомирської ОДА.

Внаслідок потрапляння під потяг загинув чоловік, 1967 року народження, мешканець с. Бровки Перші (Андрушівська ТГ)", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, чоловік переходив залізничну колію у не призначеному для цього місці.

За свідченнями очевидців, чоловік знаходився на коліях та на звукові сигнали машиніста потягу не реагував. У результаті від отриманих травм він загинув на місці.

Наразі поліцейські встановлюють обставини у рамках відкритого досудового розслідування.

Раніше повідомлялось, що невідомі люди блокували рух поїзда в Одеській області - вони розмістили на залізничних коліях гумові шини та каміння, а також розбили шибки у дверях вагона.

поїзд смерть поліція загиблі Житомирська область

 
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