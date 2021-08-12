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12 серпня 2021, 09:12 2803

На Одещині напали на пасажирський потяг: розбили шибки та підклали шини

12 серпня 2021, 09:12 2803
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Фото: Facebook
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Невідомі люди блокували рух поїзда в Одеській області - вони розмістили на залізничних коліях гумові шини та каміння, а також розбили шибки у дверях вагона

Як передає RegioNews, про це повідомили в регіональній філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Так, напад на поїзд № 6505 сполученням "Знам'янка - Шевченко" стався на перегоні "Фундуклеївка - Цибулеве".

Наїзду на перешкоди вдалося уникнути виключно завдяки оперативним діям машиніста поїзда, зазначають у пресслужбі. На місце події викликали поліцію.

Відзначається, що крім збитків, які несе залізниця, страждають в першу чергу пасажири.

"Пошкоджені вагони знімаються з руху для відновлення, скорочується склад поїздів. А на відновлення зовнішнього вигляду рухомого складу потрібно витратити не тільки гроші, а й чимало часу працівників, задіяних у планових видах ремонту", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що поблизу Тернополя пізно ввечері 7 липня зійшов з рейок потяг"Рахів – Київ".

Укрзализныця поїзд вандалізм ремонт вандали вагони

 
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