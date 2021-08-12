На Житомирщине поезд переехал мужчину, который не реагировал на звуковые сигналы машиниста
В Бердичевском районе Житомирской области 54-летний мужчина погиб под колесами поезда сообщения "Львов-Херсон"
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Управления по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.
В результате попадания под поезд погиб мужчина, 1967 года рождения, житель с. Бровки Первые (Андрушевская ТГ)", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, мужчина переходил железнодорожный путь в не предназначенном для этого месте.
По свидетельствам очевидцев, мужчина находился на путях и на звуковые сигналы машиниста поезда не реагировал. В результате от полученных травм он погиб на месте.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства в рамках открытого досудебного расследования.
Ранее сообщалось, что неизвестные люди блокировали движение поезда в Одесской области - они разместили на железнодорожных путях резиновые шины и камни, а также разбили стекла в дверях вагона.