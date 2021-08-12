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12 августа 2021, 13:39 688

На Житомирщине поезд переехал мужчину, который не реагировал на звуковые сигналы машиниста

12 августа 2021, 13:39 688
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Фото: Нацполиция
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В Бердичевском районе Житомирской области 54-летний мужчина погиб под колесами поезда сообщения "Львов-Херсон"

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Управления по вопросам ЦЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.

В результате попадания под поезд погиб мужчина, 1967 года рождения, житель с. Бровки Первые (Андрушевская ТГ)", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчина переходил железнодорожный путь в не предназначенном для этого месте.

По свидетельствам очевидцев, мужчина находился на путях и на звуковые сигналы машиниста поезда не реагировал. В результате от полученных травм он погиб на месте.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства в рамках открытого досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди блокировали движение поезда в Одесской области - они разместили на железнодорожных путях резиновые шины и камни, а также разбили стекла в дверях вагона.

поезд смерть полиция погибшие Житомирская область

 
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