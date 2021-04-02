На Житомирщині через випалювання сухої трави постраждали троє мешканців

Нині законодавством заборонено самовільне випалювання рослинності або її залишків

Нині законодавством заборонено самовільне випалювання рослинності або її залишків

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

1 квітня до Брусилівської лікарні доставили двох мешканців села Карабачин з опіками.

"Попередньо, 80-річний пенсіонер спалював траву на присадибній ділянці. У цей час йому стало зле, і він втратив свідомість. 78-річна дружина пенсіонера намагалась загасити полум’я, яке вже перекинулося на чоловіка. Обидва отримали опіки різного ступеню (у чоловіка — близько 70-90% тіла, у жінки – 40%)", — розповіли у поліції.

Цього ж вечора до Попільнянської лікарні з опіками близько 40% тіла доставили 61-річного чоловіка. Він також спалював траву на своїй присадибній ділянці. Вогонь почав розповсюджуватися на сусідні ділянки, чоловік намагався самостійно загасити пожежу й отримав опіки різного ступеню.

Відомо, що законодавством заборонено самовільне випалювання рослинності або її залишків. За ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за це передбачені штрафи.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині три людини загинули під час пожежі в будинку.