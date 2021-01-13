Тарифний протест: у Житомирі люди перекрили дорогу на Київ
У Житомирі більше сотні людей заблокували виїзд із міста на знак протесту проти підвищення комунальних тарифів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 1.zt.ua.
Спочатку люди зібралися біля загальноосвітньої школи №10 на Київському шосе. Потім колоною вирушили Київським шосе в напрямку автовокзалу. Учасники акції пішли далі й перекрили рух на вулиці Київській та виїзди з неї у районі автовокзалу.
Люди перейшли блокувати дорогу на київському мосту гаслами "Ні - тарифному геноциду!", - повідомляє місцеве видання.
Згодом до мітингувальників вийшов заступник міського голови Сергій Кондратюк. Він намагався пояснити, що тарифи встановлює не місцева, а центральна влада.
Нагадаємо, 13 січня в Ямниці люди долучились до протесту проти підвищення комунальних тарифів.