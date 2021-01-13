Тарифний протест: у Житомирі люди перекрили дорогу на Київ

Люди вимагають пониження тарифів та повернення газової мережі у власність громади

Люди вимагають пониження тарифів та повернення газової мережі у власність громади

Фото: zhitomir-online.com

У Житомирі більше сотні людей заблокували виїзд із міста на знак протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 1.zt.ua.

Спочатку люди зібралися біля загальноосвітньої школи №10 на Київському шосе. Потім колоною вирушили Київським шосе в напрямку автовокзалу. Учасники акції пішли далі й перекрили рух на вулиці Київській та виїзди з неї у районі автовокзалу.

Люди перейшли блокувати дорогу на київському мосту гаслами "Ні - тарифному геноциду!", - повідомляє місцеве видання.

Згодом до мітингувальників вийшов заступник міського голови Сергій Кондратюк. Він намагався пояснити, що тарифи встановлює не місцева, а центральна влада.

Нагадаємо, 13 січня в Ямниці люди долучились до протесту проти підвищення комунальних тарифів.