Тарифный протест: в Житомире люди перекрыли дорогу на Киев
В Житомире более сотни человек заблокировали выезд из города в знак протеста против повышения коммунальных тарифов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 1.zt.ua.
Сначала люди собрались возле общеобразовательной школы №10 на Киевском шоссе. Затем колонной отправились Киевским шоссе в направлении автовокзала. Участники акции пошли дальше и перекрыли движение на улице Киевской и выезды с нее в районе автовокзала.
Люди перешли блокировать дорогу на киевском мосту лозунгами "Нет тарифному геноциду!", - сообщает местное издание.
Впоследствии к митингующим вышел заместитель городского главы Сергей Кондратюк. Он пытался объяснить, что тарифы устанавливает не местная, а центральная власть.
Напомним, 13 января в Ямницы люди присоединились к протесту против повышения коммунальных тарифов.