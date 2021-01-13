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13 января 2021, 13:59 139

Тарифный протест: в Житомире люди перекрыли дорогу на Киев

13 января 2021, 13:59 139
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Фото: zhitomir-online.com
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В Житомире более сотни человек заблокировали выезд из города в знак протеста против повышения коммунальных тарифов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 1.zt.ua.

Сначала люди собрались возле общеобразовательной школы №10 на Киевском шоссе. Затем колонной отправились Киевским шоссе в направлении автовокзала. Участники акции пошли дальше и перекрыли движение на улице Киевской и выезды с нее в районе автовокзала.

Люди перешли блокировать дорогу на киевском мосту лозунгами "Нет тарифному геноциду!", - сообщает местное издание.

Впоследствии к митингующим вышел заместитель городского главы Сергей Кондратюк. Он пытался объяснить, что тарифы устанавливает не местная, а центральная власть.

Напомним, 13 января в Ямницы люди присоединились к протесту против повышения коммунальных тарифов.

газ тарифы митинг дороги протесты
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