Тарифный протест: в Житомире люди перекрыли дорогу на Киев

Люди требуют понижения тарифов и возврата газовой сети в собственность общины

Люди требуют понижения тарифов и возврата газовой сети в собственность общины

Фото: zhitomir-online.com

В Житомире более сотни человек заблокировали выезд из города в знак протеста против повышения коммунальных тарифов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 1.zt.ua.

Сначала люди собрались возле общеобразовательной школы №10 на Киевском шоссе. Затем колонной отправились Киевским шоссе в направлении автовокзала. Участники акции пошли дальше и перекрыли движение на улице Киевской и выезды с нее в районе автовокзала.

Люди перешли блокировать дорогу на киевском мосту лозунгами "Нет тарифному геноциду!", - сообщает местное издание.

Впоследствии к митингующим вышел заместитель городского главы Сергей Кондратюк. Он пытался объяснить, что тарифы устанавливает не местная, а центральная власть.

Напомним, 13 января в Ямницы люди присоединились к протесту против повышения коммунальных тарифов.