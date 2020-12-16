В Україні хочуть створити Єдиний портал повідомлень про корупцію: що за закон готує Рада

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній Раді схвалити відповідний законопроєкт у другому читанні

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній Раді схвалити відповідний законопроєкт у другому читанні

Фото: Рixabay

В Україні може з'явитися Єдиний портал повідомлень про корупцію. Комітет з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній Раді схвалити відповідний законопроєкт №3450 у другому читанні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Комітет розглянув понад 90 пропозицій, поданих народними депутатами.

Нардепи підтримали поправку, згідно з якою Національне агентство з питань запобігання корупції має залучатися до судового процесу, якщо у ньому бере участь викривач.

Також депутати підтримали правку, згідно з якою нагороду викривачу мають виплачувати не після рішення суду, а після реального стягнення коштів з корупціонера у дохід держави. Такі зміни пропонують внести до Кримінального процесуального кодексу.

Відбулася дискусія щодо визначення поняття "викривач", оскільки робоча група запропонувала звузити коло осіб, які підпадають під нього. Однак жодне із запропонованих нових формулювань не знайшло підтримки у комітеті.

Крім того, комітет рекомендував відхилити правки, якими пропонується ряд змін до КПК.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати проєкт закону №3450 у другому читанні і в цілому з техніко-юридичним доопрацюванням", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у НАЗК незадоволені новим законопроєктом про е-декларування.