Андрій Мартинов: Борщагівська ОТГ при старій владі в корупційній пастці. Перемога Гаха може її зламати

Представники нинішньої влади бояться, що за багаторічні розкрадання доведеться відповідати

Представники нинішньої влади бояться, що за багаторічні розкрадання доведеться відповідати

Фото: з відкритих джерел

Стара влада на місцях не дає Президенту та Кабінету міністрів робити правильні кроки в розбудові громад. Однак, якщо на виборах у Борщагівській ОТГ переможе кандидат від "Слуги народу" Роман Гах зі своєю командою, цю систему вдасться зламати.

Про це в інтерв'ю заявив відомий девелопер, що забудовує Софіївську Борщагівку, Андрій Мартинов , передає RegioNews.

Мартинов переконаний, що ті реформи, які залежали від центральної влади були зроблені. "У Верховній Раді багато чого змінили, в плані законів, навіть створили ОТГ. Але на місцях залишилася стара виконавча влада, і сьогодні саме виконавча стара влада не дає новій владі, президенту та Кабінету міністрів на місцях зробити нові, добрі правильні речі у розбудові громад", - заявив Андрій Мартинов.

На його думку, представники нинішньої влади у Борщагівській громаді не хочуть перемоги команди Гаха, оскільки бояться, що за багаторічні розкрадання доведеться відповідати. "Стара влада хоче зробити фальсифікацію, їм важко посунутися, бо бояться. Чого? Бояться, що їх змусять повертати землі, повертати бюджет, який було витрачено не туди, куди потрібно, бояться відкриття кримінальних справ", - вважає Мартинов.

Він переконаний, що у разі перемоги на виборах команди Романа Гаха, у Борщагівської ОТГ з'явиться можливість зламати цю корупційну систему. "Якщо оберуть "Слугу народу", Гаха як голову ОТГ, зайде хороша кількість депутатів, то вони легко можуть це все зробити (зламати систему, - ред.)", - сказав Мартинов.