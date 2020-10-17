На Житомирщині під час зустрічі з виборцями побилися кандидат та активісти
У Житомирській області в селі Любовичі Малинського району між одним із кандидатів на посаду у депутати районної ради та місцевими активістами сталася бійка.
Як передає RegioNews, про це повідомили у громадянській мережі "ОПОРА".
Зазначається, що на зустрічі із кандидатами від ВО "Батьківщина" були активісти. Між ними та кандидатами сталася сутичка.
Побилися кандидат в депутати районної ради та активіст. Була поліція”, – йдеться у повідомленні.
"Ми їх знаємо, це малинські люди. Вони їздять за мною на зустрічі, провокують. Вони штовхнули нашого кандидата, він упав і той ще вдарив його ногою по обличчю. Ми викликали поліцію, пояснення надали", - зазначив один із присутніх на зустрічі.
У поліції зазначають, що станом на вечір 16 жовтня зареєстрована одна заява про нанесення тілесних ушкоджень під час зустрічі з виборцями.
"Є така подія. Звернувся громадянин і повідомив, що під час зборів в одному з сіл Малинського району йому були нанесені тілесні ушкодження двома іншими кандидатами в депутати. На даний час відомості зареєстровані, правова кваліфікація статті 125 легкі тілесні ушкодження Кримінального кодексу України. Заявнику надано направлення на проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень”, – зазначила речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.
Нагадаємо, на Сумщині побилися кандидати у депутати від "Нашого краю" і "Сили людей".