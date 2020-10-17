На Житомирщині під час зустрічі з виборцями побилися кандидат та активісти

У поліції зафіксували звернення про побиття

У поліції зафіксували звернення про побиття

Фото: з відкритих джерел

У Житомирській області в селі Любовичі Малинського району між одним із кандидатів на посаду у депутати районної ради та місцевими активістами сталася бійка.

Як передає RegioNews, про це повідомили у громадянській мережі "ОПОРА".

Зазначається, що на зустрічі із кандидатами від ВО "Батьківщина" були активісти. Між ними та кандидатами сталася сутичка.

Побилися кандидат в депутати районної ради та активіст. Була поліція”, – йдеться у повідомленні.

"Ми їх знаємо, це малинські люди. Вони їздять за мною на зустрічі, провокують. Вони штовхнули нашого кандидата, він упав і той ще вдарив його ногою по обличчю. Ми викликали поліцію, пояснення надали", - зазначив один із присутніх на зустрічі.

У поліції зазначають, що станом на вечір 16 жовтня зареєстрована одна заява про нанесення тілесних ушкоджень під час зустрічі з виборцями.

"Є така подія. Звернувся громадянин і повідомив, що під час зборів в одному з сіл Малинського району йому були нанесені тілесні ушкодження двома іншими кандидатами в депутати. На даний час відомості зареєстровані, правова кваліфікація статті 125 легкі тілесні ушкодження Кримінального кодексу України. Заявнику надано направлення на проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень”, – зазначила речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

Нагадаємо, на Сумщині побилися кандидати у депутати від "Нашого краю" і "Сили людей".