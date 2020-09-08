Будівництво доріг на Сумщині уповільнилось через блокування на рівні АМКУ - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Сумській області темпи будівництва та ремонту доріг відбуваються повільніше, ніж в інших областях.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба голови держави.
Це пов’язано з тим, що багато проектів було заблоковано на рівні Антимонопольного комітету", – сказав Зеленський.
Він переконання, що всі перешкоди, які гальмували темпи будівництва автошляхів, буде усунуто.
Президент запевнив, що будівництво доріг, які входять до програми "Велике будівництво" в Сумській області, триває та завершиться у визначені терміни.
Всі ці зобов’язання контролюються. Голова обласної держадміністрації доповідав, що встигнуть. З головою Укравтодору я щодня спілкуюся. Вони доповідають, що до кінця року ми все це зробимо", – повідомив Зеленський.
Нагадаємо, президент України перебуває з робочою поїздкою у Сумській області, де візьме участь у презентації стратегії розвитку області, а також проведе низку зустрічей.