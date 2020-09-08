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08 вересня 2020, 14:51 7

Будівництво доріг на Сумщині уповільнилось через блокування на рівні АМКУ - Зеленський

08 вересня 2020, 14:51 7
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Глава держави переконаний, що всі перешкоди буде усунуто
Глава держави переконаний, що всі перешкоди буде усунуто
Фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський заявив, що в Сумській області темпи будівництва та ремонту доріг відбуваються повільніше, ніж в інших областях.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба голови держави.

Це пов’язано з тим, що багато проектів було заблоковано на рівні Антимонопольного комітету", – сказав Зеленський.

Він переконання, що всі перешкоди, які гальмували темпи будівництва автошляхів, буде усунуто.

Президент запевнив, що будівництво доріг, які входять до програми "Велике будівництво" в Сумській області, триває та завершиться у визначені терміни.

Всі ці зобов’язання контролюються. Голова обласної держадміністрації доповідав, що встигнуть. З головою Укравтодору я щодня спілкуюся. Вони доповідають, що до кінця року ми все це зробимо", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, президент України перебуває з робочою поїздкою у Сумській області, де візьме участь у презентації стратегії розвитку області, а також проведе низку зустрічей.

строительство план дороги президент Сумська область
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