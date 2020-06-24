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24 червня 2020, 17:17 4

На Житомирщині викрили підпільний гранітний кар`єр

24 червня 2020, 17:17 4
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Збитки, нанесені державі, становлять понад 70 мільйонів гривень
Збитки, нанесені державі, становлять понад 70 мільйонів гривень
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Нелегальний видобуток організувала група іноземців із однієї з країн Закавказзя, які впродовж декількох останніх років проживають у нашій державі.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Зловмисники за готівку скуповували незаконно видобутий гранітний камінь на кар’єрах у Коростишівському районі Житомирщини. За попередньою інформацією, серед постачальників незаконного граніту є підприємство державної форми власності. Його працівники здійснювали видобуток каменю на ділянці, на яку не було дозвільної документації.

Технологічну обробку граніту здійснювали у легальних каменеобробних цехах, афілійованих із фігурантами справи. Для легалізації продукції та формування пакету митних документів для її подальшого вивезення за кордон організатори оформили на "своїх" брокерів декілька ФОПів. Вони займалися митним і логістичним супроводженням експорту граніту. За оперативною інформацією, за останні декілька років ділки реалізували продукції на більше ніж 85 мільйонів гривень, у той час як за документами – лише на 14 мільйонів.

Під час обшуків на території каменедобувних підприємств і виробництв, в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документальні матеріали із доказами проведення оборудки. Також на виїзді з одного із нелегальних кар’єрів затримано черговий незаконний вантаж із брилами граніту.

Повний розмір збитків, завданих державі внаслідок незаконного видобутку корисних копалин та ненадходження до державного бюджету обов’язкових платежів, встановлюється у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України. Також перевіряється законність перебування в Україні організаторів нелегального "бізнесу".

Нагадаємо, 15 червня СБУ вилучила в Житомирській області 20 кг нелегального бурштину

СБУ кримінальна справа Житомир Житомирська область граніт
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