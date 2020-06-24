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24 июня 2020, 17:17 6

На Житомирщине разоблачили подпольный гранитный карьер

24 июня 2020, 17:17 6
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Нелегальную добычу организовала группа иностранцев из одной из стран Закавказья, которые на протяжении нескольких последних лет проживают в нашем государстве.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Злоумышленники за наличные скупали незаконно добытый гранитный камень на карьерах в Коростышевском районе Житомирщины. По предварительной информации, среди поставщиков незаконного гранита есть предприятие государственной формы собственности. Его сотрудники осуществляли добычу камня на участке, на которую не было разрешительной документации.

Технологическую обработку осуществляли в легальных камнеобрабатывающих цехах, аффилированных с фигурантами дела. Для легализации продукции и формирование пакета таможенных документов для ее дальнейшего вывоза за границу организаторы оформили на "своих" брокеров несколько ФОПов. Они занимались таможенным и логистическим сопровождением экспорта гранита. По оперативной информации, за последние несколько лет дельцы реализовали продукции на более чем 85 миллионов гривен, в то время как по документам – лишь на 14 миллионов.

Во время обысков на территории каменедобывних предприятий и производств, в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документальные материалы с доказательствами проведения сделки. Также на выезде с одного из нелегальных карьеров задержан очередной незаконный груз с глыбами гранита.

Полный размер убытков, причиненных государству в результате незаконной добычи полезных ископаемых и непоступлению в государственный бюджет обязательных платежей, устанавливается в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины. Также проверяется законность пребывания в Украине организаторов нелегального "бизнеса".

Напомним, 15 июня СБУ изъяла в Житомирской области 20 кг нелегального янтаря

СБУ уголовное дело Житомир Житомирская область гранит
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