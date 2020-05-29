Массовое убийство на Житомирщине: единственный выживший рассказал детали происшествия

По словам Федюнина, адекватных причин пойти на массовое убийство у подозреваемого не было

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По словам Федюнина, адекватных причин пойти на массовое убийство у подозреваемого не было

Единственный выживший после рыбалки, которая закончилась бойней в Житомирской области, Вадим Федюнин рассказал о своей версией событий в день происшествия.

Во время застолья на рыбалке в Житомирской области, которое закончилось бойней, якобы не было конфликта, но спустя минут 10-20 после того, как почти все пошли спать примерно в 23:30, арендатор пруда начал расстреливать гостей с криками.

Об этом сообщил Вадим Федюнин единственный выживший в интервью "Цензор.нет", передает RegioNews.

Вадим Федюнин, ветеран батальона имени Кульчицого, единственный, кто выжил 21 мая, когда в селе Новоселицы Житомирской области местный житель Анатолий Захаренко расстрелял 7 человек - компанию ветеранов и военнослужащих, приехавших на рыбалку на ставок.

Он рассказал, что все они приехали на рыбалку, выпивали, а также, по его словам, "травку покуривали все".

Очевидец говорит, что арендатор Анатолий Захаренко "когда выпьет - хвастун".

По его словам, адекватных причин пойти на массовое убийство у подозреваемого не было: "Может, "белка" у него, я не знаю. Никаких разумных причин быть не может. Он убил людей, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, на самом деле, что там произошло за столом, понимаете?"

"Я прочел в интернете про то, что нам там приписывают вымогательство, ну, это бред. ... Я как посмотрел, какую пургу запускают по всем каналам, типа, он там за Россию и против атошников... Было бы весело, я бы улыбался. У меня заворачиваются уши, какой бред сочинили", – сказал свидетель убийства.

Один из убитых в последние секунды пытался образумить стрелявшего словами: "Толик, что ты делаешь, что произошло?" "Когда первые выстрелы прозвучали, я подумал, максимум, знаете, первая мысль, взял – поссорились… Я слышал, что, вроде бы, все-таки я слышал крик чей-то", - предположил он.

Так как стрелявший - профессиональный охотник, перезаряжал оружие он за несколько секунд и "всегда этим хвастался". "То есть, там шансов не было", - добавил Федюнин и рассказал, что побежал от домика в сторону села, где ему долго никто не открывал.

По словам Федюнина, компания хорошо знала хозяина пруда Захаренко, много раз ездила к нему на рыбалку. Однако в дружеских отношениях не была.

"Я буду Захаренко ублюдком называть - он убил тех, кто ему помогал много лет", - сообщил Федюнин.

По словам Федюнина, сейчас он "должен дожить до суда и дать показания".

Ранее сообщалось, что по данным следствия, 22 мая на берегу водоема, возле села Новоселица Попельнянского района, между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт. Во время конфликта арендатор пруда из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек, среди которых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Напомним, в Житомире 23 мая суд принял решение относительно подозреваемого в убийстве 7 человек. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.

Правоохранители провели следственные эксперименты и опросили несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села, в котором произошло преступление.