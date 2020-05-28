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Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 477 нових випадків
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28 травня 2020, 09:44 19

Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 477 нових випадків

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28 травня 2020, 09:44 19
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Летальних випадків за добу - 11, одужали - 444 людини
pixabay.com
Летальних випадків за добу - 11, одужали - 444 людини

В Україні на 28 травня зафіксували 22 382 випадків COVID-19, за минулу добу заразилися 477 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

За минулу добу захворіли 477 осіб, з них 32 дитини і 104 медпрацівника. Була госпіталізований 141 людина. Зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужали 444 людини", - йдеться в повідомленні.

Загальна кількість померлих з початку пандемії становить 658 осіб, а за весь час одужали вже 7995 осіб.

Найбільша кількість випадків COVID-19 у Чернівецькій області - 3201 (867 одужали), в місті Київ - 2793 (506 одужали), у Рівненській області - 1588 (725 одужали), у Київській області - 1517 (358 одужали), у Львівській області - 1513 (335 одужали).

За останню добу найбільше випадків було виявлено в Рівненській області, там 74 нових заражених, у Львівській області - 70 і в Чернівецькій області - 57. У Києві було зафіксовано 54 випадки.

Ситуація по регіонах:

  • Вінницька область - 947 випадків;
  • Волинська область - 851 випадок;
  • Дніпропетровська область - 920 випадків;
  • Донецька область - 158 випадків;
  • Житомирська область - 673 випадку;
  • Закарпатська область - 1124 випадку;
  • Запорізька область - 425 випадків;
  • Івано-Франківська область - 1339 випадків;
  • Кіровоградська область - 495 випадків;
  • Київ - 2793 випадку;
  • Київська область - 1517 випадків;
  • Львівська область - 1513 випадків;
  • Луганська область - 45 випадків;
  • Миколаївська область - 282 випадку;
  • Одеська область - 861 випадок;
  • Полтавська область - 268 випадків;
  • Рівненська область - 1588 випадків;
  • Сумська область - 166 випадків;
  • Тернопільська область - 1131 випадок;
  • Харківська область - 981 випадок;
  • Херсонська область - 177 випадків;
  • Хмельницька область - 386 випадків;
  • Чернівецька область - 3201 випадок;
  • Черкаська область - 401 випадок;
  • Чернігівська область - 140 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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