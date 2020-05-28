Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 477 нових випадків
В Україні на 28 травня зафіксували 22 382 випадків COVID-19, за минулу добу заразилися 477 осіб.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.
За минулу добу захворіли 477 осіб, з них 32 дитини і 104 медпрацівника. Була госпіталізований 141 людина. Зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужали 444 людини", - йдеться в повідомленні.
Загальна кількість померлих з початку пандемії становить 658 осіб, а за весь час одужали вже 7995 осіб.
Найбільша кількість випадків COVID-19 у Чернівецькій області - 3201 (867 одужали), в місті Київ - 2793 (506 одужали), у Рівненській області - 1588 (725 одужали), у Київській області - 1517 (358 одужали), у Львівській області - 1513 (335 одужали).
За останню добу найбільше випадків було виявлено в Рівненській області, там 74 нових заражених, у Львівській області - 70 і в Чернівецькій області - 57. У Києві було зафіксовано 54 випадки.
Ситуація по регіонах:
- Вінницька область - 947 випадків;
- Волинська область - 851 випадок;
- Дніпропетровська область - 920 випадків;
- Донецька область - 158 випадків;
- Житомирська область - 673 випадку;
- Закарпатська область - 1124 випадку;
- Запорізька область - 425 випадків;
- Івано-Франківська область - 1339 випадків;
- Кіровоградська область - 495 випадків;
- Київ - 2793 випадку;
- Київська область - 1517 випадків;
- Львівська область - 1513 випадків;
- Луганська область - 45 випадків;
- Миколаївська область - 282 випадку;
- Одеська область - 861 випадок;
- Полтавська область - 268 випадків;
- Рівненська область - 1588 випадків;
- Сумська область - 166 випадків;
- Тернопільська область - 1131 випадок;
- Харківська область - 981 випадок;
- Херсонська область - 177 випадків;
- Хмельницька область - 386 випадків;
- Чернівецька область - 3201 випадок;
- Черкаська область - 401 випадок;
- Чернігівська область - 140 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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