Підозрюваний у масовому вбивстві на Житомирщині вже уникав кримінального переслідування - адвокат

Уникнути покарання йому вдалося, ймовірно, завдяки зв'язкам у поліції

Фото: з відкритих джерел

Уникнути покарання йому вдалося, ймовірно, завдяки зв'язкам у поліції

Підозрюваний у масовому вбивстві семи осіб на Житомирщині в березні цього року скоїв напад на односельця, використовуючи рушницю. Однак йому вдалося уникнути кримінального переслідування - ймовірно, завдяки зв'язкам в поліції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на слова адвоката Маси Найєма, який захищає інтереси одного з убитих.

Підозрюваний у вбивстві в Житомирській області ще в березні цього року скоїв напад на людину. Тоді він теж був із зброєю. Це була рушниця. Але він зміг уникнути кримінальної відповідальності. Поліція рушницю прийняла за "... предмет, схожий на биту, 47 см".

Людину, на якого було здійснено напад, звуть Микола. Як зазначає адвокат, після опитування сусідів вдалося встановити, що у підозрюваного є зв'язки серед керівників місцевої поліції.

Найєм також вважає, що трагедії можна було б уникнути, якщо б підозрюваний у вбивстві семи осіб "усвідомив невідворотність покарання".

Раніше повідомлялося, що за даними слідства, 22 травня на березі водойми, біля села Новоселиця Попільнянського району, між орендарем ставка і його знайомими виник конфлікт. Під час конфлікту орендар ставка з мисливської рушниці смертельно поранив 7 осіб, серед яких - колишні учасники Операції об'єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії і волонтери.

Нагадаємо, у Житомирі 23 травня суд прийняв рішення щодо підозрюваного у вбивстві 7 осіб. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення грошової застави.

Правоохоронці провели слідчі експерименти і опитали кілька десятків людей, як родичів, так і жителів села, в якому стався злочин.