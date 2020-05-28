Подозреваемый в массовом убийстве на Житомирщине уже избегал уголовного преследования - адвокат

Уйти от наказания ему удалось, вероятно, благодаря связям в полиции

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Уйти от наказания ему удалось, вероятно, благодаря связям в полиции

Подозреваемый в массовом убийстве семи человек на Житомирщине в марте этого года совершил нападение на односельчанина, используя ружье. Однако ему удалось избежать уголовного преследования - вероятно, благодаря связям в полиции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на слова адвоката Маси Найема, который защищает интересы одного из убитых.

Подозреваемый в убийстве в Житомирской области еще в марте этого года совершил нападение на человека. Тогда он тоже был с оружием. Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "... предмет, похожий на биту, 47 см".

Человека, на которого было осуществлено нападение, зовут Николай. Как отмечает адвокат, после опроса соседей удалось установить, что у подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции.

Найем также считает, что трагедии можно было-бы избежать, если бы подозреваемый в убийстве семи человек "осознал необратимость наказания".

Ранее сообщалось, что по данным следствия, 22 мая на берегу водоема, возле села Новоселица Попельнянского района, между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт. Во время конфликта арендатор пруда из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек, среди которых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Напомним, в Житомире 23 мая суд принял решение относительно подозреваемого в убийстве 7 человек. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.

Правоохранители провели следственные эксперименты и опросили несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села, в котором произошло преступление.