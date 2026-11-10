Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони знищили 2220 загарбників, три танки, 13 бронемашин, 46 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, а також 525 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 10.11.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.