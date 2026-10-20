На Запоріжжі через ворожі удари загинула людина, ще п'ятеро поранені

Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російські війська завдали 848 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

Російські війська здійснили 14 авіаударів по Балабиному, Кушугуму, Зарічному, Ясній Поляні, Жовтій Кручі, Таврійському, Новорозівці, Веселянці, Оріхову, Вільнянці та Васинівці.

Також окупанти застосували 613 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, для атак на Запоріжжя та населені пункти області.

Крім того, зафіксовано два обстріли з реактивних систем залпового вогню по Запорожцю та Червоній Криниці.

Ще 219 артилерійських ударів припали на низку населених пунктів регіону.

Унаслідок обстрілів надійшло 83 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, впродовж дня 19 жовтня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення.