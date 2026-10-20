Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 568 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1560 окупантів, девʼять танків, пʼять бронемашин, 42 артсистеми, три РСЗВ, 1578 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 293 одиниці автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 20.10.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, Сили оборони України 16 жовтня та в ніч на 17 жовтня уразили залізничний міст через річку Унеча в Брянській області РФ, склади матеріально-технічних засобів російської армії на тимчасово окупованій території Донеччини та пункт управління безпілотниками.