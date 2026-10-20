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20 жовтня 2026, 07:43

Скільки ще українці готові терпіти війну: що показало опитування КМІС

20 жовтня 2026, 07:43
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Лише 10% українців вважають, що війна завершиться до кінця 2026 року. Водночас 56% опитаних очікують завершення війни у другій половині 2027 року або пізніше

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 8–16 жовтня 2026 року, передає RegioNews.

Згідно з дослідженням, ще 13% респондентів сподіваються на завершення війни в першій половині 2027 року. Водночас 21% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Соціологи зазначають, що більшість українців налаштовані на тривале продовження війни.

Так, 62% респондентів заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 4% готові витримувати її протягом року, а 21% – від кількох місяців до пів року. Не визначилися з відповіддю 13% опитаних.

У КМІС також повідомили, що протягом жовтня рівень готовності українців продовжувати опір суттєво не змінився. Серед тих, кого опитали 8-9 жовтня, 60% заявили про готовність терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Серед респондентів, опитаних 10-16 жовтня, таких було 63%.

Окремо соціологи дослідили ставлення українців до російських ударів по економічних об’єктах. За результатами опитування, 92% вважають, що Росія намагається знищити економіку України та зробити життя населення нестерпним, щоб змусити країну до капітуляції.

Водночас 5% респондентів поділяють трактування, за яким Україна нібито спровокувала російські удари. Зокрема, 3% вважають, що Росія атакує у відповідь на українські удари по російських економічних об’єктах, а 2% переконані, що Росія атакує лише об’єкти, пов’язані з армією.

Довідково. Опитування провели в межах всеукраїнського дослідження громадської думки "Омнібус" методом телефонних інтерв’ю. Загалом опитали 1031 повнолітнього громадянина України, який проживає на підконтрольній уряду території.

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