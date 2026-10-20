У Сумах російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок

Скриншот із відео

У ніч на 20 жовтня російські військові атакували Суми безпілотником. Влучання зафіксували в багатоквартирному будинку в Зарічному районі міста, внаслідок чого виникла пожежа

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає RegioNews.

За його словами, ворожий БпЛА влучив у будинок близько 02:00.

На місці події працюють відповідні служби.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, 19 жовтня росіяни атакували Хмельницький. Пошкоджені два підприємства, на одному з яких спалахнула пожежа. Також під удар потрапив житловий сектор. Загинули дві літні жінки. Ще двох людей госпіталізували.