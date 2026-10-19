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19 жовтня 2026, 22:20

Росія понад 20 разів атакувала Дніпропетровщину: двоє загиблих і десятеро поранених

19 жовтня 2026, 22:20
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Фото: ДСНС
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Упродовж дня 19 жовтня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

У Дніпрі внаслідок атак пошкоджені інфраструктура та багатоповерховий будинок. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 55-річного чоловіка.

У Кривому Розі понівечені підприємство, логістична компанія, банк, магазини, заклад освіти, багатоквартирні будинки та автомобілі. Там загинули двоє людей.

У важкому стані в лікарні перебувають 43-річна жінка та чоловіки віком 39 і 37 років. Ще двох постраждалих — 15-річного хлопця та 37-річного чоловіка — госпіталізували у стані середньої тяжкості. Чоловіки віком 18, 46 і 36 років лікуються амбулаторно.

Також російські війська атакували Зеленодольську громаду Криворізького району.

На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені автомобілі й інфраструктура. Поранення дістала 25-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, що у Дніпрі зранку 19 жовтня пролунали вибухи. Тепер у місцевих каналах повідомляють про пошкодження моста.

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