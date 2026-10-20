У Хмельницькому після атаки РФ під завалами будинку виявили тіла двох жінок
Унаслідок російської атаки в Хмельницькому загинули дві літні жінки. Ще двох людей госпіталізували
Про це повідомили пресслужба ДСНС та начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.
Під час пошуково-рятувальних робіт в одному з будинків рятувальники виявили тіла двох загиблих жінок 1926 та 1954 років народження.
Пошкоджень зазнали два підприємства, на одному з яких спалахнула пожежа. Також під удар потрапив житловий сектор – у приватних будинках виникли займання.
Пожежі оперативно ліквідували.
Психологи ДСНС надали постраждалим необхідну психологічну підтримку.
Нагадаємо, 19 жовтня внаслідок російської атаки на підприємство в Обухівському районі Київської області загинув чоловік, ще шестеро людей дістали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували.