У Хмельницькому після атаки РФ під завалами будинку виявили тіла двох жінок

Фото: Хмельницька ОВА

Унаслідок російської атаки в Хмельницькому загинули дві літні жінки. Ще двох людей госпіталізували

Про це повідомили пресслужба ДСНС та начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

Під час пошуково-рятувальних робіт в одному з будинків рятувальники виявили тіла двох загиблих жінок 1926 та 1954 років народження.

Пошкоджень зазнали два підприємства, на одному з яких спалахнула пожежа. Також під удар потрапив житловий сектор – у приватних будинках виникли займання.

Пожежі оперативно ліквідували.

Психологи ДСНС надали постраждалим необхідну психологічну підтримку.

Нагадаємо, 19 жовтня внаслідок російської атаки на підприємство в Обухівському районі Київської області загинув чоловік, ще шестеро людей дістали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували.