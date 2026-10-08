Смертельное ДТП в Запорожье: пьяный водитель не справился с управлением

Фото: Национальная полиция

Авария произошла в Запорожье по улице Школьной. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ находился за рулем в пьяном состоянии. Он ехал по улице Школьной, но не справился с управлением и наехал на электроопору. В результате ДТП 39-летний пассажир получил травмы, а 33-летний пассажир погиб на месте.

"Полиция призывает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не превышать скорость, неукоснительно соблюдать Правил дорожного движения и быть внимательными во время маневрирования. Ответственное поведение каждого участника дорожного движения помогает предотвратить аварии и сохранить жизнь людей", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, травмированы.