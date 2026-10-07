Росіяни атакували об’єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя
Зранку 7 жовтня російські війська здійснили атаку на об’єкт транспортної інфраструктури у Запоріжжі
Про це повідомляє в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Через наслідки ворожого удару на окремих ділянках доріг можливе тимчасове обмеження руху транспорту.
Водіїв та пасажирів закликають враховувати цю інформацію під час планування поїздок та стежити за офіційними повідомленнями профільних служб.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 982 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. Загинув чоловік, ще шестеро людей дістали поранення.
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